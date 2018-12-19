DİKA'dan Erasmus tanıtımı

Ulusal Ajans ile Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) iş birliğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Ajans Bölgesi'nde Erasmus-programları tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

DİKA faaliyet gösterdiği TRC3 Bölgesi (Mardin, Batman, Siirt, Şırnak) gençliğine yönelik olarak gençlik, eğitim ve spor alanlarında proje üretme potansiyeli olan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lar için bir toplantı organize edildi. Beklenilenin çok üzerinde katılımcının rağbet gösterdiği toplantıya 240 kişi katıldı. Bilgilendirme Ulusal Ajans Uzmanları Abdullah Şahin ve Başak Çikot tarafından yapıldı. Gençlik, eğitim ve spor alanlarında proje üretebilecek potansiyeli ve kapasitesi olan tüm resmi kurumlar ile sivil toplum kuruluşları Erasmus+ programına başvuru yapabilir.

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ DİKA'da gerçekleştirdiği konuşmada, Erasmus+ programının Bölgeden katılacak olan gençlerin hayatlarına olumlu anlamda katkılar sağlayacağına inandığını söyledi. Altındağ, “Ajans olarak Bölgemizdeki ilgili kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının bu program hakkında en iyi şekilde bilgilendirilmesini kendimize görev edinmiş bulunmaktayız. Bölgemizde özellikle mesleki ve teknik okulların öğretmen ve öğrencilerinin Erasmus+ programı kapsamında proje üretmesini Bölgemizde genç istihdam niteliğinin artırılması noktasında önemsemekteyiz. Bunun artırılması Ajansımızın en önemli öncelikleri arasında yer almaktadır” dedi.