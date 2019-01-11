DİKA'dan girişimcilik eğitimi

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Mardin Büyükşehir Belediyesi personeline 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi' verdi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Mardin Müdürlüğü ile DİKA iş birliği kapsamında, Mardin Büyükşehir Belediyesi personeline eğitim verildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde 30'ar kişilik iki farklı grup halinde gerçekleştirilen eğitim 4 gün sürdü. Ajans Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ amaçlarının özellikle 18-29 yaş arası genç girişimcilerin bu eğitimler sonucunda iş kurmaları ve bu işi sağlıklı bir şekilde yürütmeleri olduğunu ifade ederek, yatırım süreçlerinde bilinçli ve iş planı hazırlayabilecek deneyimi kazanmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Altındağ, "Avrupa'daki genç girişimci yaşı 23-25 yaş aralığında seyrederken, ülkemizde ise girişimcilik yaşı ortalaması maalesef 35 bandında seyretmektedir. Bizlerde bu durumu 30'un altına çekmeyi hedefliyoruz. Bundan sonrada ajans olarak genç girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin KOSGEB ile geliştirilen iş birliği kapsamında yeni girişimci adaylarının fizibilite ve iş planına dayanarak bilinçli yatırım yapmalarını desteklemek amacıyla düzenlendiğini belirten Altındağ, “Bu eğitimlerle ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörlerinden biri olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması sağlanacaktır. Böylece ajans bölgesindeki gençlerin yenilikçi fikirlerini destekleyip iş planı yapmaları ve başarılı bir şekilde iş kurmaları hedeflenmektedir. KOSGEB Mardin Müdürlüğü tarafından yeni girişimci desteği ile girişimcilere 50 bin TL hibe ve 100 bin TL geri ödemeli faizsiz kredi olmak üzere toplam 150 bin TL'ye kadar mali destek sağlanacaktır. Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılar, alacakları sertifika sayesinde KOSGEB'in Girişimcilik Destek Programı kapsamında yer alan yeni girişimci desteğinden faydalanabileceklerdir” diye konuştu.