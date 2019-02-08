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DİKA'dan kadınlara uygulamalı girişimcilik eğitimi

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından Mardin Çok Amaçlı Toplum Merkezi’nde (ÇATOM) bulunan kadınlara yönelik uygulamalı girişimcilik eğitimi verildi.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından Mardin Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde (ÇATOM) bulunan kadınlara yönelik uygulamalı girişimcilik eğitimi verildi.


DİKA desteğiyle Artuklu ilçesinde bulunan ÇATMO'da gerçekleştirilen eğitim dört gün sürdü. Eğitimin tamamlanmasının ardından kursiyerlere sertifikaları verildi. DİKA'da düzenlenen törenle kursiyerler sertifikalarını ajans Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ'ın elinden aldı. Burada bir konuşma yapan Altındağ, Avrupa'da genç girişimci yaşının 23-25 yaş aralığında seyrettiğini, Türkiye'de ise girişimcilik yaşının ortalamasının 35 olduğunu belirterek, bunu 30'un altına çekmeyi hedeflediklerini söyledi. Altındağ, "Amacımız özellikle kadın ve engelli başta olmak üzere 18-29 yaş arası genç girişimcilerin bu eğitimler sonucunda iş kurmaları ve bunu sağlıklı bir şekilde yürütmeleri konusunda bilgi, beceri sahibi olmaları, yatırım süreçlerinde bilinçli ve iş planı hazırlayabilecek deneyimi kazanmalarını sağlamaktır. Ajans olarak geçmişte olduğu gibi bundan sonrada genç girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz" dedi.


KOSGEB Mardin Müdürlüğü tarafından yeni girişimci desteği ile girişimcilere 50 bin lira hibe ve 100 bin lira geri ödemeli faizsiz kredi olmak üzere toplam 150 bin liraya kadar mali destek sağlanacak.

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