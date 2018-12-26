DİKA'dan Kültürel Miras Eğitimi

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), Tarih Vakfı ve Mardin Müzesi ortaklığıyla yürütülen “Yukarı Dicle Vadisi Somut Olmayan Kültürel Mirasını Koruma ve Farkındalık Yaratma Projesi” faaliyetleri kapsamında öğretmenlere yönelik verilen “Kültürel Miras Eğitimlerinin” ilki Mardin'de gerçekleştirildi.

Mardin'de orta öğretim düzeyinde Türkçe, sosyal bilgiler, güzel sanatlar, beden eğitimi, müzik ve rehberlik branşları başta olmak üzere kültürel miras konusuyla ilgili öğrencileriyle etkinlik yapmak isteyen yirmi öğretmene yönelik olarak DİKA ev sahipliğinde “Kültürel Miras Eğitici Eğitimi” düzenlendi. DİKA'nın eğitim salonunda gerçekleştirilen programın açılış konuşmalarını yapan Mardin Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ile Ajans Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, bölgenin zengin kültürel mirasına dikkat çekerek kamu, özel sektör kurum ve kuruluşlarının kültürel miras çalışmalarında aktif görev alarak yeni projeler geliştirmeye davet etti.

Proje ekibi adına proje tanıtımını yapan DİKA Dış İlişkiler ve Fonlar Birimi Başkanı Murat Erçin, Aralık 2018'de başlayan projenin gerçekleşen ve devam eden faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Toplantıda ICOMOS Türkiye'den katılan Doç. Dr. Ebru Omay Polat, “Kültürel Mirasın Temel Kavramları, Türkiye´deki Gelişimi ve Uluslararası Çalışmalar” adlı sunumuyla kültürel miras alanındaki gelişmeler hakkında öğretmenleri bilgilendirdi. Aynı kuruluştan Doç. Dr. Aynur Çiftçi ise “Güncel Örneklerle Kültürel Mirasın Eğitimdeki Yeri ve Önemi” başlıklı sunumuyla, eğitimcilerin kültürel miras konusunda çocuklarla nasıl çalışmalar yapabileceğini ve nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bir sunum yaptı.

Programın ikinci oturumunda Tarih Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Esra Balcı, “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Belgelenmesi ve Proje Deneyimleri” adlı sunumuyla kültürel mirasın belgelenmesi çalışmaları, çocuklarla kültürel miras eğitimi deneyimleri, alternatif yöntemleri ve tartışmalarını değerlendirdi. Mardin Müzesi Proje Saha Koordinatörü Abdullah Bilen, “Yukarı Dicle Vadisi´nin Kültürel Coğrafyası ve Saha Deneyimleri” başlıklı sunumuyla, Dicle Vadisi'nin kültürel peyzajı ve halk topluluklarına dikkat çekerek, altı ay süren saha çalışmalarında karşılaşılan miras öğelerini sundu.

Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan, “Mardin'de Kültürel Miras Potansiyeli, Yapılanlar ve Yapılabilecekler” adlı sunumuyla müzenin kültürel miras çalışmalarını ve on yılı bulan müze çocuk eğitimleri deneyimlerini öğretmenlerle paylaştı. Mardin'in farklı ilçelerinden gelerek eğitime katılan öğretmenler ilk günkü sunumların ardından çocuklarla yapacakları atölye çalışmaları için proje ekibiyle birlikte Mardin'deki kültürel miras öğeleri üzerine çalışmalar gerçekleştirdi. İki gün süren çalışmalar kapsamında öğretmenler belirledikleri miras öğeleri ve atölye çalışmalarının planı ve detaylarının sunumlarını gerçekleştirirken projenin sona ereceği mart ayının ilk haftasında öğretmenler öğrencileriyle birlikte açacakları bir sergiyle çalışmalarını sergileme fırsatı bulacak. Projede aynı zamanda 27 Mart 2006'da Türkiye tarafından imzalanmış olan “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi” kapsamında öğretmenlerin kapasitelerini geliştirmek, ilgili derslerde kullanmaları üzere yöntemler göstermek ve özellikle orta öğretim düzeyinde “Halk Kültürü” seçmeli dersine katkı sağlayarak yeni kuşaklarda farkındalık ve ilgi oluşturmayı hedeflemekte. “Kültürel Miras Eğitici Eğitimi” yeni yılda da Batman, Şırnak ve Siirt´te görev yapan öğretmenlere yönelik olarak verilmeye devam edecek.