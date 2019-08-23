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Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Mardin’de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mardin'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Olay, Mardin-Diyarbakır kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sultan Şehmus mevkisinde plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada iki kişi yaralandı.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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