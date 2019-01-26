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Direkte mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Mardin’in Midyat ilçesinde çıktığı direkte mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Mardin'in Midyat ilçesinde çıktığı direkte mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.


Midyat ilçesi Akçakaya Mahallesinde, akşam saatlerinde bir kedinin direkte mahsur kaldığı ihbarı alan Midyat İtfaiye Grup Amirliği ekipleri merdivenli araç ile kedinin bulunduğu yere giderek, kurtarma çalışması başlattı. Merdivenli araç yardımı ile merdiveni kediye doğru yükselten itfaiye çalışanları hayvan yakalama aparatı yardımı ile kediyi yakalayıp güvenli olarak yere indirdi.

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