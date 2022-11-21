Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı: “Mardin, Avrupa ve NATO'nun güneydoğu sınırıdır”

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Zaman zaman farkında değiliz ama Mardin'in Avrupa'nın güneydoğu sınırı olduğunu, NATO'nun güneydoğu sınırı olduğunu da vurgulamak istiyorum. Bu coğrafya tarihi akışını değiştiren ve kuşaklara ilham veren bir coğrafya" dedi.

Mardin'de Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS) çerçevesinde yerel düzeydeki paydaşların AB üyelik sürecine olan destek ve katkılarını artırmak üzere 2021 yılında başlatılan "İl İl AB Buluşmaları" toplantılar dizisinin 12'ncisi düzenlendi. Toplantıda Erasmus+ programı ve Avrupa Dayanışma Programı, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Fonları, Kırsal Kalkınma Programı (IPARD), Jean Monnet Programı, Avrupa Koleji Burs Programları ile Birlik Programları çerçevesinde Mardin'deki kurum ve kuruluşların faydalanabileceği AB fırsatları tanıtıldı.

“Mardin, Avrupa ve NATO'nun güneydoğu sınırıdır”

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Mardin'in ülkenin zenginliğini yansıtan güzel bir şehir olduğunu belirterek, “Mardin'den Madrid'e kadar bir Avrupa ülkesiyiz. Zaman zaman farkında değiliz ama Mardin'in Avrupa'nın güneydoğu sınırı olduğunu, NATO'nun güneydoğu sınırı olduğunu da vurgulamak istiyorum. Bu coğrafya tarihi akışını değiştiren ve kuşaklara ilham veren bir coğrafya. Bundan sonra da Mardin ilimiz hem ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasında hem de Avrupa coğrafyasında yerini ve önemini korumaya devam edecek” dedi.

“Biz, Avrupa Birliğine tam üye olmak istiyoruz”

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin 8 temel boyutunun olduğuna değinen Kaymakcı, “Biz, Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyoruz. Tam üye olmak istiyoruz. Türkiye'nin Avrupa Birliğine olma meselesi tamamen Türkiye'nin çıkarları ve egemenliğiyle ilgili bir konu. Biz bugün Avrupa kıtasında yaşıyorsak, Avrupa siyasi, ekonomik, ticari sisteminin parçasıysak bizim Avrupa Birliğinin karar alma mekanizmasının dışında olma lüksümüz yok. Bugün yapacağımız ticaretin standartları, almış olduğumuz üniversite diplomalarının denkliğine kadar birçok standartı Avrupa Birliği belirliyor. Bizim katılımdan başka bir seçeneğimiz yok. Avrupa Birliğine katılım her şeyden önce Türkiye'nin egemenliği ve çıkarları için bir zorunluluk. Avrupalı olup AB sisteminin dışında kalma lüksümüz yok. Onun için biz katılım konusunda kararlıyız. Katılım müzakerelerinde şu ana kadar biz 16 tane müzakere faslını açtık, bir faslı kapattık. Katılım müzakerelerinde siyasi engeller var. Ama bunlar aşılmayacak engeller değil. Türkiye'nin AB'ye AB'nin de Türkiye'ye gerçek anlamda ihtiyacı var” şeklinde konuştu.

“Amerika'dan sonra dünyada ikinci büyük ekonomiye sahip”

Avrupa Birliğinin Türkiye için özellikle ekonomik açıdan önemli olduğunu belirten Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, “Avrupa Birliği ilk kuruluşunda ekonomik bir birlik olmakla birlikte daha sonra politik ve siyasi bir birlik olmaya başladı. Türkiye açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim dış ticaretle ilgili istatistiklere baktığımızda çok ciddi anlamda ihracat ve ithalatımızın olduğunu görüyorum. Türkiye'de yapılan ihracatın yüzde 41'nin Avrupa Birliği ülkelerinden olduğunu ve ithalatında yüzde 32'sinin yine Avrupa Birliği ülkelerinden olması bizim açımızdan çok önemli düşünüyorum. Tabii birlik, Amerika'dan sonra dünyada ikinci büyük ekonomiye sahip” dedi.

Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Vali Mahmut Demirtaş, Avrupa Birliği Başkanlığı ile Türkiye Ulusal Ajansının ilgili uzmanları, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum temsilcileri katıldı.