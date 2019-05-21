Diva, Mardin'de üretilen 'Türk hamamı' sabununa hayran kaldı

Mardin'de ürettiği sabunlarla adını dünyaya duyuran Şehmus Özdener, 57 çeşit sabunu Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy'a gönderdi. Diva, kendisine gönderilen ürünler içerisinden Türk hamamı sabununu çok beğenerek 10 kilo sipariş edip sabunun parfümünü de istedi.

Mardin'de ürettiği 107 çeşit sabunla adını tüm dünyaya duyuran Aselcioğlu sabunlarının sahibi Şehmus Özdener, kendi elleriyle hazırladığı ve içerisinde Türk hamamı, eşek sütü bıttım, menengiç çeşitlerinin de bulunduğu 57 farklı sabunu Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy'a gönderdi. Ürünler eline ulaşan duayen sanatçı Ersoy, sabunların içerisinde en çok Türk hamamı isimli ürünü beğendi. Bu sabundan 10 kilogram sipariş veren Ersoy, ayrıca sabunun kokusunu barındıran parfümden de istedi.

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Özdener, bir arkadaşının vasıtasıyla ürettikleri sabunlardan Bülent Ersoy'a gönderdiklerini söyledi. Özdener, “Ürettiğimiz Türk hamamı sabunumuz kendisinin çok hoşuna gitmiş. Bizleri İstanbul'a çağırdı ve ağırlayarak sabunu nasıl ürettiğimiz ve ürünler konusunda en ince detayına kadar bilgiler aldı. Bülent hanım artık kullandığı sabunları bizlerden alacağını ifade etti, kendisi de sabunlardan çok memnun kaldığını dile getirdi. Aselcioğlu olarak Bülent hanım için farklı bir sabun çalışmamız var, Türk hamamından oda kokusu ve Türk hamamından parfüm çalışmalarımız var. Kendisine yaklaşık olarak 57 çeşit sabun gönderdik bu sabunlar içerisinden en beğendiği Türk hamamı sabunu ve eşek sütü sabunu oldu. Son olarak yapmış olduğumuz sabunların hem dünyada hem de ünlüler arasında duyulması bizleri memnun etti. Amacım 2020 hedefi olarak bu işletmeyi daha da büyütüp Mardin'de 400 kişiye istihdam sağlamak” dedi.