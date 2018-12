Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Dr. Ali Erbaş, Mardin'de üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Mardin İl Müftülüğü binasında düzenlenen programa Dr. Ali Erbaş eşi Seher Erbaş ile birlikte Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Müftüsü İsmail Çiçek, Diyanet İşleri daire başkanları, ve çok sayıda öğrenci katıldı. İl Müftüsü İsmail Çiçek bölgede yaptıkları çalışma ve projeleri kısa sinevizyon sunumuyla Dr. Ali Erbaş ve katılımcılara aktardı. Prof. Dr. Erbaş eğitimin önemine değinerek , “Bizim için önemli olan sağlıklı bilgili sizlere en doğru şekilde ulaştırmaktır. Yapmış olduğumuz faaliyetlerin en önemlisi budur. Çünkü Kuran-ı Kerim ilk inen ayetleri ile bunu bizlere anlatıyor. Oku yaradan rabbinin adıyla oku. Bu ne demektir çocuk ve gençlerimizin elinden kitap ve kalem eksik olmayacaktır demektir. İtiyoruz ki her ilimizde herkes okusun. Herkesin elinde kitap olsun. Niyet buysa geçirdiğimiz her dakika nafile ibadet sayılır. Bizim için sadece ilahiyat değil eğitimin her alanı önemli. İlahiyat fakültesindeki alanlar ne kadar önemli ise mühendislik fakültesinde de fen edebiyat fakültesindeki tarih bölümü de o kadar önemlidir. Çünkü Hepsi insan içindir. Beşeri ilim demektir insanın daha kaliteli yaşayabilmesi için üretilen ilim demektir” dedi.

“7'den önce de 70'ten sonra da öğrencimiz var”

4 yaşında dini eğitimlere başladıklarını kaydeden Erbaş, “Bugün eğitim hizmetlerinde 7'den 70'e demiyorum 7'den önce de 70'ten sonra da öğrencimiz vardır. Kur'an kurslarımıza 4-6 yaş arası öğrencimiz var. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü diyoruz ki, ağaç yaş iken eğilir” dedi.

“20 milyon kişi temel dini bilgilerini kulaktan dolma ile alıyor”

Yapılan bir kamuoyu araştırmasını paylaşan Erbaş, “Sokaktaki vatandaşlara ‘temel dini bilgileri nereden aldınız?' diye sorulduğunda, yüzde 15'i imam hatip liseleri ile ilahiyat fakültelerinden. Yani örgün din eğitimi alanların oranı yüzde 15'lerde. Peki, bu kalan yüzde 85 din eğitimi nereden alıyor? Bunun yüzde 50 kadarı yaz Kur'an kurslarından alıyor. Geriye kalan yüzde 50'si ise temel dini bilgilerini kulaktan dolma ile alıyor. Araştırma önümüzde, bu az bir rakam değildir. Nereden baksanız 20 milyon nüfustur. Bu nüfus Müslüman nüfustur. Bu gerçekten bizi sıkıntı sokuyor. Yaşadığımız olayları görüyorsunuz. Doğru dini bilgiyi bizim insanımıza ulaştırmamız lazım” diye konuştu.