Diyanet'ten Yemen için 90 bin camide kampanya

Dr. Ali Erbaş, Yemen için Türkiye genelinde 90 bin camide yardım topladıklarını ve dün SMS ile yardım kampanyası başlattıklarını belirterek, vatandaşlara kampanyalara destek olmaları çağrısında bulundu.

Mardin'de programlarını sürdüren Dr. Ali Erbaş, Şakir Nuhoğlu Camii'nde cuma namazı kıldırdı. Hutbe veren Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Yemen'de yaşanan iç savaş nedeniyle mağdur olan Müslümanlar için başlatılan kampanyaya da bağışta bulundu. Prof. Dr. Erbaş, ibadetin sadece namaz kılmak ve oruç tutmak olmadığını belirterek, “Onlarla birlikte mali ibadetlerimiz de vardır. Zekat vermek, varlıklı insanların ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmesi, zorda kalmış insanlara elimizden gelen her türlü gayreti göstererek onları bu zorluktan, sıkıntıdan kurtarmak gibi” dedi.

“Yemen kan ağlıyor”

Zaman zaman çeşitli İslam ülkelerinde insanların sıkıntı yaşadığını anımsatan Prof. Dr. Erbaş, “Suriye'de, Filistin'de, Myanmar'da, Arakan'da, Doğu Türkistan'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde büyük göçler yaşanmış ise Anadolu onlara ensarlık yapmıştır. Bugün de dünyanın çeşitli yerlerinde fitne nedeniyle sıkıntı yaşayan kardeşlerimiz var. Bugün Yemen kan ağlıyor, iç savaş, fitne var. Bu yüzden insanlar, çocuklar ölüyor. 11 milyon insan şu an açlıkla mücadele ediyor. Ölümle karşı karşıya kalmış durumda. Ülkemiz her zaman ensar olma vasfını üzerinde taşımıştır. Nasıl ki Suriyeli kardeşlerimize, diğer yerden gelen mülteci kardeşlerimize ensar olmuşsak bugün de kan ağlayan Yemen için cuma namazı sonrası ülkemiz genelindeki 90 bin camide yardım topluyoruz. Aynı zamanda dün başlatmış olduğumuz yardım kampanyası devam ediyor. 5601'e SMS göndererek 10 TL yardımda bulunulabilir” diye konuştu.