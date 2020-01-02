Diyarbakır annelerine Kızıltepe'den destek ziyareti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir grup kadın Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır'da, çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbetine katılan aile sayısı 63'e yükseldi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde annelerin başlattığı evlat nöbeti devam ederken annelerin evlat nöbetine Kızıltepe Belediyesindeki anneler de destek verdi. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemlerini sürdüren aileleri ziyaret edip, desteklerini ileten Kızıltepeli kadınlar, anne yüreğinin gücü, terörün silahını da zulmünü de yeneceğini ifade ederek çocukları için oturma eylemi yapan anneleri desteklediklerini belirtti.

Evlat nöbetindeki annelerin yanlarında olduklarını göstermek için ziyareti gerçekleştirdiklerini söyleyen Kızıltepeli kadınlar, annelerin bu haklı direnişine destek verdiklerini ve dualarla annelerin yanında olduklarını kaydetti.