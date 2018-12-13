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Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Zafer Koç Midyat'ta

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin’in Midyat ilçesine geldi.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'in Midyat ilçesine geldi.


Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Midyat ilçesinde ilçe Kaymakamı Hüseyin Tekin'i makamında ziyaret etti. Midyat İlçe Kaymakamı Hüseyin Tekin'i makamında ziyaret eden Tümgeneral Halis Zafer Koç'un, kaymakamlık ziyaretinin ardından ilçenin güvenliği üzerine askeri yetkililerle bir araya gelerek güvenlik konularında istişare yaptığı öğrenildi.

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