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Diyarbakırlı 110 yaşındaki kayıp kadın Kızıltepe'de bulundu

Diyarbakır’da kaybolduktan sonra aranan 110 yaşındaki Keji Aztağaç, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulundu.

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra aranan 110 yaşındaki Keji Aztağaç, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulundu.


Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehirler arası otogar içerisinde denetim için durdurulan şahsın yapılan sorgulamasında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce kayıp şahıs olarak aranan Keji Aztağaç olduğu tespit edildi. Ailesi tarafından, Diyarbakır Emniyet müdürlüğüne kayıp olarak başvurusu bulunan Aztağaç, Diyarbakır'dan gelecek olan yakınlarına teslim edilmek üzere gerekli yasal işlemler için Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.


Kayıp kadının bir hafta önce Kızıltepe ilçesine hasta ziyaretine geldiği öğrenildi.

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