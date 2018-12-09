Dünya ikinciliği ödülü Mardin'e

Mardin'in doğal güzelliklerini dünyaya fotoğraflar ile duyurmak isteyen fotoğraf sanatçısı Mustafa Kılıç, Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından 13'üncüsü düzenlenen “13th FIAP Clubs World Cup”ta ikinci oldu.

“Tozlu Yaşam” fotoğrafıyla ikinci olan ve bu fotoğrafın kendisi için çok önemli olduğunu belirten Mustafa Kılıç, “12 seneye yakın fotoğrafçılıkla ve projelerle uğraşıyorum. Bu sürede ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece alıyorduk ve bu sonuçlar bizi memnun ediyordu. Daha öncede katıldığım dünya kupasında da geçtiğimiz senelerde sergileme ödülleri almıştım fakat bu aldığımız dünya 2'nciliği biraz sürpriz oldu. Hedefimiz dünya çapında başarıydı bunu da gerçekleştirmiş olduk” dedi.

Mustafa Kılıç fotoğraf dalında Mardin'i tanıtan fotoğrafların yanı sıra Down sendromlu gençlere fotoğrafçılık eğitimi ile birçok sosyal sorumluluk projesine de imza attı.