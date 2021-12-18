Dünyanın ilk üniversitesi Nisibis Akademisi belgeselinin galası yapılacak

Mardin'in Nusaybin Kaymakamlığı, Nusaybin Belediyesi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ)Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğinde düzenlenen atölyede Nusaybinli lise öğrencilerinin çektiği 'Nisibis Belgeseli' galası yapılacak.

Nusaybin'de bulunan dünyanın ilk üniversitesi Nisibis Akademisi - Mor Yakup Kilisesi Belgeseli, 12-13-14 Kasım tarihlerinden Nusaybin'de kurulan Film Atölyesine katılan öğrenciler tarafından çekildi. Atölyenin proje yürütücülüğünü, İGÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp ve Doç. Dr. Nagihan Çakar Bikiç, atölye yürütücülüğünü, Öğretim Görevlisi Yönetmen Ahmet Bikiç ve Dr. Öğr. Üyesi Emre Doğan yaparken, teknik ekipte ise Araştırma Görevlisi Okan Kırbacı yer aldı. 3 gün süren atölyede, Nusaybin'de özellikle ailesinde üniversite eğitimi almış bir bireyin bulunmadığı lise öğrencileri katılım sağladı.

Belgeselin galası 18 Aralık 2021 Cumartesi günü yapılıyor

Nusaybin'de çekimleri biten belgeselin İstanbul'da yapılan kurguları tamamlandı. Nisibis Belgeseli galası 18 Aralık Cumartesi Günü Saat 19:00'da Nusaybin Mitanni Kültür Merkezinde yapılarak izleyicinin beğenisine sunulacak. İlçede ilk defa yapılacak gala için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Dünyanın ilk üniversitesinin Nusaybin'de olduğunu tanıtmak amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını bildiren Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, ilçede ilk defa bir belgesel galasının yapılacağını belirtti. Nisibis belgeselinin çekimleri için iş birliğinde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Kayabaşı, vatandaşları Nisibis Belgeseli galasına davet etti.