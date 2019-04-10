Düzce'de trafik kazasında ölen 6 kişi toprağa verildi

Düzce'de önceki gece meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin cenazeleri memleketleri Mardin'e getirildi. Kılınan cenaze namazlarının ardından aynı aileden 5 kişi Kızıltepe, bir kişi de Derik'te toprağa verildi.

Düzce'de önceki gün Bedirhan Atız'ın kullandığı minibüs yol kenarında duran tıra çarpmış, kazada Sedat Atız, İsmail Atız, Abbas Atız, Hasan Erol, Mehmet Karadağlı ve Amzo Atız hayatını kaybetmişti. Düzce'de yapılan işlemlerin ardından cenazeler, Kızıltepe'ye gönderildi. Sedat Atız, İsmail Atız, Abbas Atız, Hasan Erol ve Amzo Atız'ın naaşları cenaze namazı için Kızıltepe Hububat ve Ticaret Merkezi Şeyh Şerif Kahraman Camii'ne getirildi. Tabutları gören kadınların Kürtçe ağıtları yürekleri dağladı. Fenalık geçiren kadınlara sağlık ekipleri müdahale etti. Caminin içinde okunan duaların ardından Mardin Müftüsü İsmail Çiçek ve Kızıltepe İlçe Müftüsü Masum Taşçı cenaze namazını kıldırdı. Ardından omuzlara alınan tabutlar tekbirler eşliğinde Büyükşehir Belediyesine ait cenaze araçlarına bindirildi. Aynı aileden 5 kişi gözyaşları içerisinde Mezopotamya Mezarlığı'na defnedildi.

Mehmet Karadağlı'nın cenazesi ise Derik'e bağlı Damlacık köyünde defnedildi.