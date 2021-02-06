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(Düzeltme) Mardin'de tırın soğutucu bölümüne gizlenmiş vaziyette 112 kilogram eroin ele geçirildi

Mardin’de tırın soğutucu bölümüne gizlenmiş vaziyette 112 kilogram eroin ele geçirildi.

Mardin'de tırın soğutucu bölümüne gizlenmiş vaziyette 112 kilogram eroin ele geçirildi.


Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların yakalanmalarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda ülkeye yüklü miktarda uyuşturucu madde nakli yaptığı tespit edilen tırda yapılan aramalarda, sonradan özel olarak büyütülmüş soğutucu bölümüne gizlenmiş halde 112 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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