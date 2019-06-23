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El frenini çekmeyi unuttu, cip sulama kanalına girdi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sürücünün park ettiği cipin el frenini çekmeyi unutması nedeniyle araç sulama kanalına girdi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücünün park ettiği cipin el frenini çekmeyi unutması nedeniyle araç sulama kanalına girdi.


Edinilen bilgilere göre, Nusaybin'den Cizre istikametine giden cip sürücüsü, ihtiyacını gidermek için Nusaybin'e bağlı Odabaşı Mahallesi mevkiinde yol kenarında durdu. Bu sırada sürücü çalışır halde olan cipin el frenini çekmeyi unutunca araç hareket etti. Yaklaşık 1 kilometre boyunca giden cip, su kanalına girdi. Küçük çaplı hasar oluşan araç, vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı. Cip sürücüsünün daha sonra Irak'a doğru yoluna devam ettiği öğrenildi.

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