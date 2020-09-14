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Elektrik direğinde mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye yetişti

Mardin’in Derik ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Mardin'in Derik ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre, Derik'e bağlı Göktaş Mahallesinde bir kedi elektrik direğine çıkıp mahsur kaldı. Hayvanı kendi çabaları ile indiremeyen vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Derik itfaiye ekipleri, elektrik direğinde mahsur kalan kediyi merdivenli itfaiye aracı yardımıyla indirip doğal ortamına bıraktı.


Vatandaşlar, kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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