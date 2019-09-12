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Eline aldığı levyeyle lüks araçları parçaladı

Mardin’de bir kişi, levyeyle park halindeki lüks araçları parçaladı.

Mardin'de bir kişi, levyeyle park halindeki lüks araçları parçaladı. Olayın ardından kaçan zanlı, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde yaşandı. M.Ç. isimli şahıs, eline aldığı levyeyle park halindeki lüks araçlara saldırdı. Şahsın araçları parçalama anı cep telefonu kameralarına yansırken, araç sahiplerinin havaya ateş açması üzerine kaçan zanlı güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Olayda 3 lüks aracın hasar gördüğü öğrenildi. Araç sahipleri saldırgandan şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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