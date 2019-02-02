EMITT Fuarı'nda Mardin standına yoğun ilgi

kez ziyaretçilerine açan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Mardin standı yoğun ilgi gördü.

Dünyanın en büyük 5. turizm fuarı kabul edilen EMITT Fuarı, vatandaşların ilgisine sunuldu. Açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yaptığı EMITT Fuarı, 85'i aşkın ülkeden yaklaşık 5 bin kurum, kuruluş, firma ve markanın katılımıyla başladı. 2019 EMITT Fuarı'na Mardin Valiliği, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Mardin Büyükşehir Belediyesi katılımı ile Mardin'in kültürel, doğal ve turistik değerlerin yanı sıra yöresel ürünler ile Mardin standı yoğun ilgi odağı oldu.

Kon ile ilgili bir değerlendirme yapan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 2019 yılında turistlerin gözdesinin Mardin olacağını söyledi. Vali Yaman, "Artan huzurla birlikte turist sayısında son iki yılda önemli artış yaşandı. 2018 yılı beklentimizin çok üzerindeyiz. Gelen turist sayısında 3 milyonu aştık. Bu durum esnafın yüzünü güldürüyor. Bu yıl Uzak Doğu ülkelerinden çok sayıda turist kafilesinin kente gelmesini bekliyoruz. 2019'un daha güzel geçeceği kanaatindeyim. Yıldızlı otellerimiz, butik otellerimiz ve tarihi konaklarımız iyi hizmet sunuyor. Güvenlik açısından bir sorun söz konusu değil. Mardin, gerçekten herkesin görmesi gerektiği bir kent" dedi.