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Engelli çocukları anne ve babası, onları da komşuları kurtardı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde dün akşam saatlerinde bir evde çıkan yangında 5 kişilik aile mahsur kaldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dün akşam saatlerinde bir evde çıkan yangında 5 kişilik aile mahsur kaldı. 2'si engelli 3 çocuğunu yangından kurtarmayı başaran anne ve baba bitkin düşüp dumanların ortasında bayılınca, onları da komşuları kurtardı.


Olay, dün akşam saatlerinde Mezopotamya Mahallesinde bulunan Hacı Hasan Yolu apartmanında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, apartmanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evde bulunan Sami ve eşi Hacer Korkmaz ile 3 çocuğu alevlerin ortasında kaldı. 2'si engelli olan 3 çocuklarını yangından çıkarmayı başaran anne ve baba, daha sonra bitkin düşerek dumanların ortasında bayıldı. Durumu fark eden çevredeki komşuların yardım etmesi sonucu Sami ve Hacer Korkmaz evden dışarı çıkarıldı.


Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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