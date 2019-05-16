Engelli öğrenciler Mardin Müzesi'ni gezdi

Mardin'de engelli öğrenciler, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Mardin Müzesi'ni gezdi.

Mardin Otizm, Engelsiz Yaşam ve Aile Eğitimi Derneği, Güllüce İlköğretim Okulu ve Özel Öz Açan Çiçekler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, Mardin müzesini gezdi. Öğrenciler, ebru ve sikke basım atölyelerinde dokunarak eğitim gördü.

Mardin Müzesi Müdürü Nihat Erdoğan, 10-16 Mayıs arasında kutlanan Engelliler Haftası kapsamında engelli ve otizmli öğrencileri müzelerinde misafir ettiklerini söyledi. Erdoğan, "Müzede Mardin'de ortaya çıkan tarihi eserleri gezen öğrenciler ebru ve sanatı ve sikke basım atölyesinde eğitim gördü. Müze eğitimcilerimiz eşliğinde müzemizi gezen çocuklar, kültür varlıklarını ve bölgemizin somut olmayan kültürel miras öğelerini tanıma, koruma ve yaşatma farkında lığı kazanacakları eğitim atölyelerine katıldılar. Ebru ve sikke basım atölyelerinde, yaparak ve dokunarak öğrenmenin ve engelsiz bir gün geçirmenin mutluluğuyla müzemizden ayrıldılar" dedi.