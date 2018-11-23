Engelli öğretmen çocuklara umut oluyor

Mardin'in Midyat ilçesinde doğuştan engelli Türkçe Öğretmeni Efrim Aydın, öğrencilerine umut oluyor.

Midyat ilçesi Doğançay Mahallesi'nde 1987 yılında dünyaya gelen ve sağ kolu olmayan Efrim Aydın, öğretmen olmaya çocukken karar verdi. Çevresindekilerin okuyamaz, yapamaz dediği Aydın, 2008 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı. Üniversiteyi bitirip 2014 yılında Midyat'ta göreve başlayan Aydın, dört yıldır hem bilgisi ile hem de yaşam hikâyesiyle öğrencilerine âdeta hayat dersi veriyor. İlkokulda öğrenciler arasında yazısı en güzel olanlardan biri olduğunu belirten Aydın, “Çoğu zaman öğretmenlerim kendi yazılarını bana yazdırırlardı. Güzel Süryanice yazı yazıyorum, bu durumumu bilen herkes beni takdir ediyor'' dedi.

“Babam sonuna kadar oku dedi”

Babasının en büyük destekçisi olduğunu ifade eden Aydın, “Öğretmenlik mesleğim dışında köyde tarla işleri ile de uğraşıyorum. Sanki dört elim varmış gibi hissediyorum. Babama niye okuyor? Okumasın, diyorlardı. Ama babam hep ‘sonuna kadar oku' derdi. Okumam için elimden gelen her şeyi yapıyor, bana iş yaptırmıyordu. Şuana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadım. Ben öğrencilerimin psikolojik durumunu bildiğim için her öğrenciye farklı yaklaşıyorum. Özellikle engelli öğrencilere fazla mesai harcıyorum. Şimdiden dünyadaki tüm öğretmenlerin, öğretmenler gününü kutluyor, meslektaşlarıma başarılar diliyorum'' dedi.

Öğretmenlerini çok sevdiğini ve örnek aldıklarını ifade eden Meryem Şaşmaz ise “Onun dersini severek dinliyoruz. Sağ kolu yok ama çok güzel yazı yazıyor, güzel öğütler veriyor. Efrim öğretmenimizi örnek alıyor ve gurur duyuyoruz. Arkadaşlarımla beraber hediyeler aldık, verirken çok duygulandı. Başta Efrim öğretmenimiz olmak üzere tüm öğretmenlerin gününü kutluyorum” diye konuştu.