Engellilere çöp engeli

Mardin'in Artuklu ilçesinde engelli yoluna konulan çöp koyternırları engelli vatandaşların yürümesini engellerken, bu duruma engelliler tepki gösterdi.

Artuklu ilçesi tarafından birçok caddede yapılan kabartmalı ve hissedilebilir yürüyüş parkurlarına, bilinçsiz bir şekilde konulan çöp konteynırları engelli vatandaşların ulaşım hakkını engelledi. Yenişehir Mahallesinde engelli parkurunun bir bölümüne atılan çöp ve çöp konteynırları nedeniyle engelli yolları işgal edilirken, parkur üzerinde bırakılan çöp ve çöp konteynırları engellilerin Mardin sokaklarında dışarı çıkmasını engelliyor. Engelli vatandaşlar yetkililerin bu konuda duyarlı olmasını ifade ederek, “Maalesef engelliye engel oluyoruz. Çöplerin belirli saatlerde bırakılması gerekirken riayet etmiyoruz. Buda engeli yollarının kapanmasına neden oluyor. Parkurdan geçmek isteyen engelliler zor anlar yaşayabiliyor. Engellilerimize sahip çıkmamız gerekiyor onlara hayatı daha fazla zorlaştırmamalıyız. Allah bu yolu bu hale getirenlere akıl fikir versin” ifadelerini kullandı.

Mardin Engelliler Dernek Başkanı Hasan Anuk, kent genelinde engelli vatandaşların hayatlarının kolaylaştırılması gerektiğini belirtti. Anuk, "Bu bir insan hakları ihlalidir. Belediye ekiplerinin gözünden kaçmış olabilir ama vatandaşlarımızın da duyarlı olması ve engelli yollarını açılması için gerekli yerlere bildirimde bulunması gerek. Yarın herkes bu duruma düşebilir. Bu duruma sebep olan kimse yarın düştüğünde eline tutan birini bulamayacaktır. Bizler derneğimiz olarak engelli vatandaşların önündeki engellerin kaldırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Parti gözetmeksizin her seçilmiş belediyenin duyarlılık ve hizmet alanında önceliği engelli vatandaşlar olmalı” dedi.