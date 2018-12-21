İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eş zamanlı FETÖ operasyonuna 15 tutuklama

Mardin merkezli 13 ilde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde yuvalanmış ’kripto’ Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin deşifresine yönelik gerçekleştirilen operasyonda göz altına alınarak adli makamlara sevk edilen 21 şahıstan 15’i tutuklandı.

Mardin merkezli 13 ilde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde yuvalanmış 'kripto' Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin deşifresine yönelik gerçekleştirilen operasyonda göz altına alınarak adli makamlara sevk edilen 21 şahıstan 15'i tutuklandı.


Dün sabah saatlerinde Mardin adliyesine otobüsler ile getirilen 21 FETÖ şüphelisi adliyede savcılık ifadesinin ardından bir üst mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 15 kişi için tutuklama kararı verildi. Gece yarısı sonuçlanan mahkemede 15 FETÖ şüphelisi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.