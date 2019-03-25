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Etrafını su basan binadaki 8 kişi botla tahliye edildi

Mardin’in Midyat ilçesinde etrafı yağmur suları ile dolunca binadan çıkamayan 2’ si çocuk 8 kişiyi AFAD ve itfaiye ekipleri botla kurtardı.

Mardin'in Midyat ilçesinde etrafı yağmur suları ile dolunca binadan çıkamayan 2' si çocuk 8 kişiyi AFAD ve itfaiye ekipleri botla kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Bağlar Mahallesi'nde etrafı yağmur suları ile dolan apartmanda mahsur kalan vatandaşların imdadına AFAD ve Midyat İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yetişti. Olay yerine giden ekipler, bot yardımı ile bir apartmanda mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişiyi kurtardılar. Apartmanda bulunan üç aile ise binadan ayrılmayarak evlerinde kalmayı tercih etti. Kurtarılan vatandaşların yakınlarının yanında kalacağı öğrenilirken, suların tahliyesi için yola kanal açıldı.

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