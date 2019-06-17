Evde eğitim gören öğrencilerin mutlu günü

Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Artuklu ilçesinde evde eğitim gören Elifana Mehmet Konuş İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Vedat Örün, Öğretmen Necmi Karataş Özel Eğitim Uygulama Okulu 2. sınıf öğrencisi Hiranur Sincar ve Şehit İlhan Varank Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Nuriye Gölbaşı'nı evlerinde ziyaret ederek karnelerini evlerinde takdim etti.

Karnelerini okulda arkadaşları ile birlikte alamadıkları için buruk bir karne heyecanı yaşayan öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, İl Müftüsü İsmail Çiçek ile birlikte giderek evlerinde ziyaret edip karnelerini ve Vali Mustafa Yaman'ın hediyelerini takdim etti. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Mardin'de evde eğitim gören toplam 94 öğrenci bulunduğunu belirterek “İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hiçbir öğrencimizi sistemin dışında bırakmıyoruz, çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle okula devam edemeyen öğrencilerimize öğretmen görevlendirerek evlerinde eğitim veriyoruz. Emeği geçen idareci, öğretmen ve velilerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.