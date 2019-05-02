İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Fırtına elektrik direklerini devirdi, 60 köy enerjisiz kaldı

Güneydoğu’da etkili olan olumsuz hava koşulları Mardin’in Midyat ilçesinde elektrik şebekesini vurdu.

Güneydoğu'da etkili olan olumsuz hava koşulları Mardin'in Midyat ilçesinde elektrik şebekesini vurdu. İlçede fırtına nedeniyle aralarında yüksek gerilim hattını taşıyan direklerin de bulunduğu onlarca elektrik direği devrildi.


Alınan bilgiye göre, Midyat kırsalında öğleden sonra etkili olan yağış ve fırtına yüzünden ilk belirlemelere göre TEİAŞ'a ait 2, Dicle Elektrik'e ait ise 15 elektrik direği devrildi. Direklerin devrilmesi nedeniyle ilçe merkezi ve kırsaldaki 60 mahalleye enerji taşıyan iletim hatları koptu. Yaşanan bu durum nedeniyle Midyat ilçe merkezi ve kırsalıdaki yerleşim birimleri enerjisi kaldı.



Midyat'ın bir kısmına elektrik verildi


Dicle Elektrik ekipleri, bir yandan elektrik şebekesinde hasar tespiti yaparken, diğer yandan başta ilçe merkezi olmak üzere elektriği bulunmayan yerleşim birimlerine enerji vermek için çalışma başlattı. Akşam saatlerinde Midyat ilçe merkezinin bir bölümüne elektrik verilirken, geriye kalan yerlere de enerji verilmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.