Fırtına köyde hayatı olumsuz etkiledi

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Sivrice Mahallesi'nde önceki gün oluşan fırtına ve hortum, köydeki ağaçları kökünden söktü, bina çatıları havaya uçtu. Su depoları ve güneş enerjileri kullanılmaz hale gelirken, köyde elektrik direkleri düştü.

Yaklaşık 70-80 yıldır böyle bir şey görmediklerini söyleyen mahalle sakinleri, bu durumdan çok etkilendiklerini dile getirdi. Önceki gün Midyat'a bağlı Sivrice Mahallesi'nde etkili olan fırtına ve hortum köyde hayatı olumsuz etkiledi. Köydeki elektrik direkleri yamulup kırılırken, evlerin damlarındaki su depoları, güneş enerjileri ve dışarıda bulunan klimalar kullanılamaz hale geldi. Köyde bulunan, okul ve sağlık ocağının çatısındaki tuğlalar düşerek kırıldı. Mahalle sakinlerinden Ahmet Hayır Kartal, "Burada ikindi ile akşam namazları arasında, bir fırtına oldu bütün köyü etkisi altına aldı. Fırtına yaklaşık olarak 15-20 dakika sürdü. Tüm çatılar uçtu, su depoları güneş enerjisi sistemleri, bahçe duvarları, bahçe kapıları zarar gördü. Elektrik direkleri devrildi. Mardin'e bağlı Midyat itfaiye grup amirliğine bağlı ekipler köyümüze geldiler. Zarar tespit çalışmalarına başladılar. Bütün evleri dolaşarak zararlarını tespit ediyorlar. Son 70-80 yıldır böyle bir şey yaşanmadığını söylüyorlar ihtiyarlarımız" dedi.

Midyat İtfaiye Grup Amiri Murat Aslan, bölgede zarar tespiti yaptıklarını söyledi. Aslan, "Dün Sivrice Mahallemizde meydana gelen doğal afette zarar gören vatandaşların hasar tespitini yapmak için buradayız. Ev ev gezip vatandaşların hasar tespitini yapıp raporladıktan sonra, bu raporlar kaymakamlık sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gönderilecek. Oradan zararlarının karşılanacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.