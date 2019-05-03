Fırtınanın vurduğu Midyat'ta elektrik şebekesi onarılıyor

Mardin'in Midyat ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle yıkılan elektrik direği sayısının 25 olduğu ortaya çıktı. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne (TEİAŞ) ait 2 yüksek gerilim direğinin de yıkıldığı ilçede Dicle Elektrik, onarım çalışmalarına kısa sürede başlarken, ilçe merkezinin tamamına ise elektrik verildi.

Midyat kırsalında dün yağışlarla birlikte etkili olan fırtına yüzünden çok sayıda elektrik direği yıkılırken, ilçeye bağlı 60 mahalleye enerji sağlayan enerji nakil hatları da koptu. Fırtına, Sivrice ve Yemişli başta olmak üzere birçok mahallede ağaçları kökünden söktü, ekili alanlara zarar verdi. İlçe merkezinde bazı okulların çatılarında hasarlar oluşurken, maddi hasar meydana geldi. Fırtına en çok da kırsaldaki elektrik şebekesini etkiledi.

İlçe merkezine elektrik verildi

Dicle Elektrik tarafından dün akşamdan bu yana yapılan çalışmalar sonunda kırsalda 25 elektrik direğinin yıkıldığı belirlendi. TEİAŞ'a ait 2 direğin de yıkıldığı Midyat kırsalına dün gece enerji verilemedi. 60 mahalle geceyi karanlıkta geçirmek zorunda kalırken, ilçe merkezinin bir kısmına yapılan manevralarla başka yerlerden enerji verilebildi.

Kırsala da enerji verilecek

Bu sabah başlatılan çalışmalar ile Midyat ilçe merkezinin tamamına elektrik verildi. Bu arada hasar tespit çalışmalarını tamamlayan Dicle Elektrik, bölgede adeta teyakkuz durumuna geçti. Takviye ekiplerin de gönderildiği ilçede yıkılan direklerin yeniden dikilmesi ve kopan iletim hatlarının yenilenmesi için çalışma başlatıldı. Dicle Elektrik yetkilileri, yeniden bir hava muhalefeti yaşanmaması durumunda 60 köye de akşama kadar yeniden enerji verilebileceğini bildirdi.