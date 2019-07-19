GAP bölgesi kalkınma ajanslarından turizm temalı iş birliği toplantısı

MARDİN (İHA) – Mardin'de, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından Kalkınma Ajansları Eşleştirme Programı kapsamında turizm sektörü temalı tecrübe paylaşım toplantısı gerçekleştirildi.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ev sahipliğinde yapılan toplantıya GAP Bölgesi'nde faaliyet gösteren Karacadağ Kalkınma Ajansı (KKA), İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) yanı sıra GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) yöneticileri katıldı. Bu kapsamda gerçekleştirilen tecrübe paylaşım toplantısına DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, GAP BKİ Başkanı Sadrettin Karahocagil ile Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz ve diğer yönetici, uzman yetkililer katıldı.

DİKA'dan turizme tam destek

Toplantının açılış konuşmasını yapan DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, ajansların kuruldukları günden beri faaliyet gösterdikleri bölgelere çeşitli sektörlerde hibe desteği sağladığını söyledi. Altındağ, “Turizmde bu sektörlerin başında gelmektedir. Bizlerde gerek mali destek programları gerekse güdümlü projeler ile bölgede turizm potansiyeli olan mekanların potansiyelinin ortaya çıkması ve bölge ekonomisine katkı sağlaması amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirdik. Buna paralel olarak şu an Bölgede yürütülen turizm temalı yedi adet güdümlü projemiz bulunmaktadır. Ayrıca 2018 yılında çağrısına çıkılan ekonomik altyapının geliştirilmesi mali destek programı kapsamında dört ilimizde yürütülen projelerin çoğunluğu tamamlanmış bulunmaktadır. Gerçekleştirmiş olduğumuz tüm bu desteklerin Bölgemize katma değer sağlayan başarılı projeler olmasını hedefliyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Dicle Kalkınma Ajansı Araştırma Strateji Geliştirme ve Planlama Birimi tarafından, ajansın dört ilde turizm sektörüne yönelik yürüttüğü projeler konusunda sunum yapıldı. GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından da Mezopotamya Projesi ile ilgili sunum gerçekleştirildi. Ardından katılımcıların değerlendirmeleri ve fikir alışverişi sonucunda GAP BKİ ve bölgedeki üç ajansın ortak hareket ederek faaliyetlerini hayata geçirmeleri kararlaştırıldı.

Ortak bir Turizm Sonuç Odaklı Program oluşturulması ve çalışmaların bu program kapsamında Mezopotamya Bölgesi ortak adı altında gerçekleştirilmesi fikri kabul gördü. Ortak program ile ilgili faaliyetlere başlamak üzere dört kuruluşun turizm sektöründe bilgi birikimi ve deneyimi olan uzman kişilerden bir çekirdek çalışma grubu oluşturuldu.

Toplantının ardından Doğu'nun Efes'i olarak adlandırılan tarihi Dara Antik Kenti'ne bir saha çalışma ziyareti gerçekleştirildi.