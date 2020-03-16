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Gap Şelalesi Tabiat Parkına turist akını

Mardin’in Derik ilçe merkezine 4 kilometre uzağında bulunan Gap Şelalesi tabiat Parkı turist akınına uğruyor.

Mardin'in Derik ilçe merkezine 4 kilometre uzağında bulunan Gap Şelalesi tabiat Parkı turist akınına uğruyor.


Derik'teki zeytin ağaçlarını sulayan ve bereket getirdiği inanılan Gap Şelalesi tabiat Parkı, havaların ısınmasıyla birlikte turist akınına uğruyor. 2017 yılında tabiat parkı ilan edilen Gap Şelalesi Tabiat Parkına piknik yapmak ve fotoğraf çektirmek için geldiklerini belirten vatandaşlar, güzel ve mutlu bir gün geçirdiklerini söyledi.


Şanlıurfa'dan Gap Şelalesi Tabiat Parkını görmek için gelen Eyüp Çelik isimli vatandaş, bölgeye bir daha geleceğini ifade etti. Çelik, “Gap Şelalesi Tabiat Parkının güzelliği ve eşsiz manzarasını daha önce haberlerde gördüm. Gerçekten çok güzel bir yer. Arkadaşlarımla güzel bir gün geçirdik. Herkese tavsiye ederim” dedi.

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