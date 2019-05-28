GAP şelalesi turizme kazandırılıyor

Mardin'in Derik ilçesinde 20 bin dönümlük meyve ve zeytin ağaçlarının bulunduğu GAP bahçelerini sulayan GAP şelalesi, sağlanan huzur ortamıyla birlikte kapılarını turizme açıyor.

Türkiye'nin 223. tabiat parkı olarak ilan edilen GAP şelalesi tabiat parkı doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı vatandaşların ilgi odağı oldu. Ramazan ayında serinlemek isteyen vatandaşların gözdesi olan GAP şelalesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Derik Kaymakamlığı'nca çevre düzenlemesi ve seyir terası piknik alanları yapılması için önümüzdeki günlerde ihale edilerek turizme kazandırılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, bölgede sağlanan huzur ortamıyla birlikte turizm kaynaklarının ilçelere kazandırılarak yatırımların hızla sürdüğünü söyledi. Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın talimatlarıyla burada çalışmalar ve projeler yaptıklarını kaydeden Kaymakam Kafkas, “Tarım ve Orman Bakanlığı'nın katkılarıyla 2017 yılında GAP şelaleleri tabiat parkı ilan edildi burası. Türkiye'nin 223. tabiat parkı oldu. Bakanlığımızın ve valiliğimizin katkılarıyla çok ciddi bir faaliyet yürütüldü. Son aşamaya geldik. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde ilçemize çok güzel bir tabiat parkı kazandıracağız. Bu toplamda 527 dönüm arazide çalışma başlatacağız. Önce giriş kapısı koyacağız, yollar yapılacak. Vatandaşların piknik yapabileceği alanlar oluşturulacak. Restoranlar, spor alanları ve seyir terası, merdivenler, yapılacak” dedi.

“Huzur için 17 şehit verildi”

Bu bölgede hem şelaleyi canlı tutacaklarını hem de vatandaşların burada gelip gönül rahatlığıyla piknik yapabileceğini kaydeden Kaymakam Kafkas, şöyle devam etti:

“Bu sene ihaleyi yapıp fiili olarak işe başlayacağız. Bölgemizin yapısı hilal şeklinde burayı tabiat parkımızla birlikte turizme kazandıracağız. Meşhur Derik tavasını misafirlerimize ikram edeceğiz. Geçmişte bu bölge sürekli terörle anılıyordu. Bölgenin terörden arındırılması için şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk başta olmak üzere 17 şehit verildi. Cumhurbaşkanın himayelerinde ve İçişleri Bakanlığı'nın katkılarıyla bu bölgede huzurun sağlanması için büyük bir mücadele verildi. 3 yıl içinde 17 şehit verdik. Ama çok şükür yapılan çalışmalarla alınan güvenlik tedbirleriyle bölgemiz çok çok güvenli hale geldi. Vatandaşlarımızda durumdan çok memnun. Huzur güven oldukça arkasından projelerde gelince bölgemiz çok güzel bir ortama kavuşacak. Her türlü tedbiri alıyoruz, vatandaşlarımızda müsterih olsunlar. Bütün vatandaşlarımızı diledikleri saatlerde GAP şelalesinde misafir etmeye hazırız.”

Derikli vatandaşlardan Tacettin Eyin, serinlemek için burayı tercih ettiklerini ifade ederek, “Çok güzel doğal bir şelalemiz var. Burada bir park alanı da yapılırsa daha da ilgi çeker. Kaç seneden beridir kurumuştu burası. Yağan yağışlarla birlikte şelalemiz tekrar faaliyete geçti” diye konuştu.

Adil Oral isimli vatandaş da şelaleyi herkesin görmesini istediklerini belirterek, “Çok güzel, Derik halkı için muhteşem bir şey. Herkesi davet ediyoruz. GAP şelalesinde park yapılacak. Güzel alanlar oluşturulacak. Allah devletimize milletimize zeval vermesin” şeklinde konuştu.