Gara şehidinin babası Şehmuz Kaya, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden CHP'li Tanrıkulu'ya ateş püskürdü

Gara Şehidi Polis Memuru Vedat Kaya'nın babası Şehmuz Kaya, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu ve “İstanbul Kürdistan'dır diyen Ömer Öcalan'a ateş püskürdü.

Bir süre önce Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettikten sonra video çekerek Demirtaş'a borcumu yerine getiriyorum diyen Sezgin Tanrıkulu ve İstanbul HDP mitinginde İstanbul Kürdistan'dır diyen Ömer Öcalan, Gara Şehidi Polis Memuru Vedat Kaya'nın babası Şehmuz Kaya tarafından kınandı.

Selahattin Demirtaş'ı ziyarete gidip ‘ben onu ziyaret ettim' diyen CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu ile ilgili konuşan Kaya, “Bak hemşerim senin yerinde orada hazırdır. Çok yakındır. Selahattin Demirtaş bu milletin katilidir. O bir teröristtir. Öyle 1-2 kişi değil, binlerce kişinin katilidir. Bu HDP'nin bütün şehitlerin kanında parmağı var. Sen onun yanına gidiyorsun. Ben de devletimin yanındayım, hükümetinin yanındayım, polisimin yanındayım ve askerimin yanındayım. Bakalım sonuç ne olacak” dedi.

“Burası Türkiye Cumhuriyeti, Kürdistan diye bir şey yok”

HDP mitinginde “İstanbul Kürdistan'dır diyen Ömer Öcalan'a Kürdistan diye bir şey yok şeklinde vurgu yapan Kaya, “Katil artık onun ismini de söylemek istemiyorum. İmralı'daki katilin yeğeni ne diyor, ‘Ben Kürdistan'ı İstanbul'a taşıyacağım' dedi. Ben televizyon izlerken öyle bir kelime duydum. Sen Kürdistan'ı nereye taşıyorsun, Burası Türkiye Cumhuriyeti, Kürdistan diye bir şey yok. O Kürdistan'ı size yedireceğiz. Sen bu devletin ekmeğini ye, sonra sen git de ki burası Kürdistan'dır. Hani nerede Kürdistan. Biz niye görmüyoruz. O Kürdistan lafını sana yedireceğiz. Senin de o dayının, amcanın her neyse o katilin yanına koyacağız, yakındır. İnşallah devletimiz burada senin de biletini keser ve seni onun yanına koyar. Orada geberirsiniz” diye konuştu.