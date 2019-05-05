Mardin'in somut olmayan kültürel mirasları arasında yer alan yemek ve müzik kültürünün belgelenmesi, tanıtılması ve uygulamalar yaparak yaşatılması amacıyla kurulan Leyli Muse Gastronomi Mutfak Sanatı ve Atölyeleri açıldı.

Tarihi Mardin'de, Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan, Artuklu Üniversitesi akademisyenleri ve çok sayıda davetlinin katılımı ile kente kazandırılan Leyli Muse Mutfak, hem Mezopotamya'nın zengin kültüründe harmanlanmış yemekleri tatma hem de atölyelere katılarak özgün tarifleri deneme ve yaşatılmasına katkı sunma olanağı sağlayacak. Mardin yemek kültürünün temsilcisi olmayı hedefleyen Leyli Muse Mutfak, tarihi dokusu korunarak restore edilerek Mardin'in yöresel, döboya, firkiyeden hamise, incasiyyeden kaburga dolmasına, kibeden kaliyyeye, meftuneden pekmezli kuzu inciğe, ıroktan, sembuseğe uzanan geleneksel yelpazesiyle konuklarına zengin bir menü sunacak.

Artuklu Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Lokman Toprak'ın 'Mardin ve Yemek Kültürü' kitabında tespit edilen somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarının yemek tariflerinin kaybolmaması için Leyli Muse Mutfak aracılığı ile yeni taşıyıcılara aktarılması amaçlanıyor.