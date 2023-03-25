Geçmişin izlerini taşıyan kasetler yurt dışından alıcı buluyor

Mardin'in tek kaset satıcısı yurt içinde satış yapamadığını ancak yurt dışından gelen talebin daha çok olduğunu belirtiyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan ve Mardin'in tek kaset satıcısı olma özelliğine sahip olan Ethem Aksan, 1980'li yıllardan itibaren bu işi yapıyor. 1980'li yıllardan günümüze kadar 12 bin kaset arşivlemeyi başaran Aksan, son 2 yıldır kasetlerin altın çağını yaşadığını söyledi. USB bellek ve mikro SD kartların bozulmasından kaynaklı olarak insanların kasetlere yöneldiğini belirten Aksan, gelen siparişlerin ekseriyetinin yurt dışından olduğunu, gün geçtikçe kasetlere olan rağbetin arttığını dile getirdi.

“26 kasetçi arasından tek ben kaldım”

Mardin'de kendisinden başka kaset satan olmadığını belirten Ethem Aksan, “Mardin'de 26 tane kasetçi varken hemen hemen hepsi maddi durumlardan dolayı kapattı. 26 kasetçi arasından tek ben kaldım. Benimde kapatma durumum olabilir, ben kapattıktan sonra Mardin'in örf ve adetlerinden gelen müzikleri sergileyecek kimse kalmayacak. Bu dükkânı 1980'li yıllardan itibaren işletmeye başladım. Mardin'in en eski kasetçisiyim. 1980'li yıllardan itibaren topladığımız 12 bin adet kasetimiz var. Kasetler bir süre dikkate alınmadı ancak bu son günlerde kasetlere ve kasetçalarlara olan rağbet artıyor. Özellikle kasetlere rağbet arttı Almanya, Amerika ve İngiltere gibi ülkelerden siparişler geliyor. Türkiye sınırları dışından gelen siparişler çok fazla oranda arttı” dedi.

“Kasetler 2 yıl önce başlayan altın çağını yaşıyor”

Son 2 yılda artan talepler istikametinde kasetlerin altın çağını yaşadığını belirten Ethem Aksan, “Burada bulunan kasetlerin orijinalliğini başka yerde bulmak zordur. Yurt dışından aldığımız siparişler de genel olarak yabancı kişiler, buradan o ülkelere giden gurbetçiler değiller. Kasetler 2 yıl önce başlayan altın çağını yaşıyor. CD, USB bellekler ve mikro kartların müzikleri saklamak için güvenilir olmadığını, kolay bozulabildiğini anlayanlar kasetlere yönelmeye başladı. Kasetlerde satışların artmasını da sağlayan bu oldu. Bir kasetin bozulma ihtimali çok düşük en fazla içerisinde bulunan bant kopuyor ama onu da tekrar birleştirebiliyoruz ancak diğer aletlerde bu durum söz konusu olmuyor” diye konuştu.