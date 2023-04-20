Geleneksel Bayram alışverişinde Mardinlilerin tercihi yine Mardian Mall oldu

Mardian Mall, Ramazan etkinlikleri çerçevesinde ünlü ilahi sanatçısı Murat Belet'i Mardinlilerle buluşturdu. Ramazan ayı münasebetiyle her akşam farklı etkinlikler düzenleyen alışveriş merkezi, Mardinlilere ramazanı dolu dolu yaşattı. AVM etkinlik alanında organize edilen program, ilahi sanatçısı Murat Belet'in ilahileriyle başladı. Birbirinden güzel ilahileri seslendiren Belet, Mardinlilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Yaklaşık 2 saat sahne alan Belet, Mardin'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, Mardian Mall ailesine teşekkür etti. Gecenin geç saatlerine kadar devam eden etkinlik, binlerce kişinin katılımıyla vatandaşlardan büyük beğeni aldı.

Bayram alışverişi hızla devam ederken, seçkin marka karmasıyla, ziyaretçilerine huzurlu ve ferah bir ortamda, bol seçenekli alışveriş imkanı sunan Mardian Mall, müşterilerinin bayram alışverişlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için arefe günü dahil, ziyaretçilerine saat 00.00'a kadar hizmet verecek.

Mardian Mall keyifli alışverişin yanı sıra, birbirinden eğlenceli maskotlar, rengarenk gösteriler yüz boyama ve ödüllü yarışmalarıyla bayramda da eğlenceyi doruk noktaya ulaştıracak. Mardian Mall Alışveriş Merkezi Müdürü Mahmut Yıldızhan, “Alışveriş keyfini uzatıyoruz. Binlerce markanın ürünlerini bir arada bulabileceğiniz Mardian Mall; seçkin markalar, özel indirimler, kampanyalar ve taksitler ile ziyaretçilerimize geniş seçenekler sunuyoruz. Tekstilden beyaz eşyaya, elektronikten aksesuara, ev tekstilinden ayakkabıya ve kozmetikten kuyumcuya kadar yüzlerce marka birbirinden cazip kampanyaları ile bayram alışverişinde de bölgemizdeki ve Mardin'deki alışveriş tutkunlarını bekliyoruz'' dedi.

Ziyaretçilerin aileleri, eş ve dostlarıyla birlikte unutulmaz bir bayram yaşaması için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Yıldızhan, “Bayramda da eğlencenin tek adresiyiz. Yıl boyunca planladığımız etkinlik ve kampanyalarımızla bahsedilmeye devam ediyor olacağız. Devam eden kampanyaların etkisi ile bayram ve sezon alışverişlerini de yapan ziyaretçiler mağazaların kasalarında kuyruklar oluşturmaya başladı. Hafta sonu yaşanan yoğunluk sonrası, bayram öncesinde de alışveriş merkezinin ziyaretçi sayısında yüzde 70 oranında artış yaşanılacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.