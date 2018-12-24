Geleneksel oyunlar yeni nesille buluştu

Mardin'de Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği, gençler ile unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları buluşturdu. Etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği, Zınar Bağlarında 80 ve 90'lı yıllarda mahalle arasında oynanan ve unutulmaya yüz tutan halat çekme, çuval yarışı, yumurta taşıma, yoğurt yeme, istop gibi geleneksel oyunları yeni nesil gençlerle buluşturdu. Etkinlikte, geleneksel oyunları oynayan gençler, renkli görüntüler oluşturdu. Dernek Başkanı Murat Kırmızıoğlu, “Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlarımızı tekrardan hatırlatmak ve geçmişimize sahip çıkmak adına hep birlikte gençlerimizle doğayla baş başa bir ortamda etkinliğimizi gerçekleştirdik. Gençlerimizin sanal ortam hayatından çok gerçek hayata yönelmeleri için yaptığımız etkinliklerimizde, seksek, dombili, bilye, uzuneşek, birdirbir, mendil kapmaca, istop, yakan top, ip çekme, yumurta taşıma, çuval oyunu gibi oyunları oynadık. Gençlerimiz ile yaptığımız bu etkinliklerle 80'lerin, 90'ların mahalle ve sokak oyunlarını bir daha hatırlatıp yaşatarak hem toplumsal bir yok oluşa engel olmak hem de birbirimizle daha fazla vakit geçirmek istedik. Bu etkinliği sık sık tekrarlayacağız” dedi.