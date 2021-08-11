Gençlerin ilgi odağı MBB Gençlik Merkezi'nde genişletme çalışmaları başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi, YKS, KPSS başta olmak üzere 40 aşkın kurs sayısı ve her geçen gün artan üye sayısı ile Mardinli gençlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Gençlerden gelen talep üzerine açılan yeni kurs ve derslikler, mevcut binada talebi karşılayamamaktaydı. Gençlerden gelen bu talebi dikkatte alan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda, mevcut Gençlik Merkezinin genişletilmesi için çalışmalar başlatıldı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali ve Başkan Vekili Demirtaş, yetkililerden gelinen son aşama hakkında bilgi aldı.

Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şahin, kütüphane, derslik ve atölyelerin gün geçtikçe gençlerden gelen talebi karşılayamadığını belirtti. Üye sayılarının her geçen gün arttığına dikkat çeken Şahin, “Robotik kodlama atölye çalışmaları, teknofest ve yazılım merkezi eğitimleri, zoom üzerinden çevirimiçi eğitimler, EBA derslerinin sağlıklı ve yararlı bir şekilde sürdürülmesi için daha geniş derslikler, kütüphane ve bilgisayar atölyelerine ihtiyaç duyuldu. Gençlik Merkezi'nin genişletilmesi sayesinde gençlerin merkezden azami ölçüde yararlanması sağlanacak. Daha ferah daha yararlı bir Gençlik Merkezinin gençlerin hizmetine sunulması sağlıklı bir Mardin gençliğinin yetişmesi demektir” dedi.