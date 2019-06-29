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Girdikleri evden bir şey çalmadan kaçtılar

Mardin’in merkez Artuklu ilçesinde hırsızlar bir eve girdi.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde hırsızlar bir eve girdi. Evin tüm odalarını dağıtan hırsızlar, çalacak bir şey bulamayınca kaçtı.


Olay, önceki gün saat 14.00 sularına ilçeye bağlı 13 Mart Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın giriş katındaki N.V ve İ.Y'ye ait evi gözüne kestiren hırsızlar, evde kimsenin olmadığı sırada kapı kilidini kırarak içeri girdi. Odalarda çalacak bir şeyler arayan hırsızlar tüm odaları dağıtmalarına rağmen çalacak bir şey bulamayınca evden çıkarak izinlerini kaybettirdi. Eve gelen N.V., evinin halini görünce polis arayarak şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahısların parmak izini tespit etmek için evde inceleme yaptı.


Öte yandan, olayla ilgili konuşan ev sahipleri, gündüz vakti eve giren hırsızların cesareti karşısında şaşkınlık yaşadıklarını dile getirdi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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