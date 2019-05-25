Göç yolunda annelik

Mardin'in Derik ilçesi Derinsu Mahallesinde sulak alan yakınlarında elektrik direği üzerine yavru yapan leylek görüntülendi. Anne leylek elektrik direği üzerine yaptığı yuvada yavrularını besliyor.

Mardin'in Derik ilçesi Derinsu Mahallesi yolunda gölet yakınında bulunan arazi üzerinde elektik direğine yuva yapan göçmen kuşu leylek yavrularına bakıyor. Bahar ile birlikte bulundukları yerden sıcak bölgelere göç eden leylekler güzergahlarında zaman zaman yuva yaparak bir süre ihtiyaçtan dolayı kalıyorlar. Göç yolunda yavrulayan bir leylek de elektrik direğine yuva yaparak yavrularını besleyip büyümelerini bekliyor. Yaptığı yuvada yavrularına annelik yapan leylek, topladıkları besinlerle yavrularını yuvasında besliyor.

Leyleğin yavrularının büyüyerek uçmaya başlamasının ardından yoluna devam edeceği belirtildi.