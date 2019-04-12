Gönüllü olarak hizmet verdiği mahalleye muhtar oldu

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesinde 2 yıl boyunca gönüllü olarak hizmet veren Yusuf Acar mahallesine muhtar olarak seçildi.

31 Mart yerel seçimlerde Kabala Mahallesine muhtar adayı olan Yusuf Acar, seçimden 2 yıl önce mahallesine kayyumlar ile kazandırdığı hizmetlere mahalle sakinleri sandıkta tam destek vererek muhtar seçilmesine destek oldu. Kayyum sürecinde kamu binalarının kapılarını aşındırarak mahallesine hizmet götürmek için çabalayan Yusuf Acar ve ihtiyar heyetinde bulunan Kabala Gençlik Platformu Başkanı Recep Elibol ile Kabala Mahallesine daha çok hizmet etmek söz verdi. Muhtar seçilen Yusuf Acar, ihtiyar heyeti Recep Elibol, Yahya Bilem, Rıdvan Elçiboğa, İzzettin Esin ve yedek azalar ile Kabala Mahallesinde yaşayan kadın ve çocukların huzurla yaşadığı bir mahalle olması için çalışmalara devam edeceğini belitti. İki yıldır Kabala Gençlik Platformu Başkanı Recep Elibol ile birlikte mahalleye birçok hizmet kazandırdıklarını ifade eden Acar, "Artuklu belediyemiz, Dedaş, valilik, büyükşehir belediyelerinin ve kurumlarının kapısını çalarak mahallemin yollarını, çocuk oyun alanlarını en modern şekilde Kabala halkına kazandırmak için mücadele ettik. Mahalleme kayyum desteği ile birlikte getirdiğimiz hizmetlerin yanı sıra dağ yollarında 50-60 kilometre yol açma, mezra yollarında sıcak asfalt yol çalışmasını hala sürdürüyoruz. Evimden çok belediyelerde, daire başkanlarına uğruyorum. Belediyede çaycısından tutun, daire başkanları, müdürlerine kadar herkes beni tanıyor ve mahalleme olan hizmet sevgimi biliyor” dedi.