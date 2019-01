Güneydoğu'nun şanslı çocuklarına 'Yazın havuz, kışın buz pisti'

Okay Yaşar Anadolu Lisesi Spor Salonunda kurulan buz pisti bir ay boyunca çocukları ağırlayacak.

Mardin'de 2. kez kurulan buz pistinin açılış törenine Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, daire başkanları, kurum müdürleri, çok sayıda vatandaş, öğrenci ve Türkiye Buz Hokey Milli takım oyuncuları katıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, buz pistinin açılış konuşmasında çocukların her anında yanında olmayı hayal ederek çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin her yerinde olmayı arzu ediyoruz ve ona göre çalışmalarımızı yürütüyoruz. İki buçuk yıldır şehirdeki her etkinlikte, şehirdeki her sıkıntıda ve şehirdeki her sevinçte siz değerli hemşehrilerimiz ile birlikteyiz. Terör örgütünün baskısıyla içine kapanan şehir, iki buçuk yıldır, huzur ikliminde, geleceğe daha umutla bakıyor. Biz de huzura destek olmaya çalışıyoruz. Siz değerli gençlerin, yavrularımızın tüm ihtiyaçlarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Göreve başladığımızda 'sizin için çalışıyoruz' demiştik ve bu düsturla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrin kadınlarına, gençlerine, öğrencilerine ve engellilerine daha fazla hizmet vermeye çalışıyoruz. Çünkü yıllardır sizin vergileri, size gelen imkanları daha önceki belediye terör örgütüne kullandırdı. Sizler değil, örgüt kullandı. Artık belediyenin tüm imkanlarını sizlere kullanıyoruz” diye konuştu.

"Bir ay boyunca güzel vakit geçirin"

Vali Yaman, genç ve çocukların bu etkinlikten en iyi şekilde yararlanmasını istedi. Yaman, “Bir ay boyunca devam edecek bu etkinlikte çocuk ve evlatlarınızla güzel vakit geçirmenizi istiyorum. Sizin için çalışıyoruz, sizin için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Buz Hokey Milli Takım Antrenörü Çağrı Karabulut ise programda teşekkür konuşması yaptı. Konuşmaların ardından Buz Hokeyi Milli Takımı, bir gösteri maçı yaparak gençlerden büyük alkış aldı. Maçın ardından öğrenciler malzemeleri görevlilerden alarak buz pateninde gönüllerince eğlendi.