İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Güvenlik güçleri engelli çocuklarla buluştu

Mardin’in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Toplum Destekli Polis Amirliği ekipleri, engelli çocuklarla bir araya geldi.

Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Toplum Destekli Polis Amirliği ekipleri, engelli çocuklarla bir araya geldi.


Topum Destekli Polis Amirliği, sabahın erken saatlerinde engelli çocuklarla bir araya gelip kahvaltı yaptı. Ekipler, daha sonra engelli öğrencileri çocuk eğlence salonuna götürüp, unutamayacakları bir gün geçirmelerini sağladı.


Etkinlik, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.