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Güvenlik korucularının eğitimleri sürüyor

Mardin’in Midyat ilçesinde güvenlik korucusu olmaya hak kazanan 73 kişi İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde göreve başlamadan önce eğitim görmeye devam ediyor.

Mardin'in Midyat ilçesinde güvenlik korucusu olmaya hak kazanan 73 kişi İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde göreve başlamadan önce eğitim görmeye devam ediyor.


Midyat ilçesi ve mahallelerinde görev yapacak olan güvenlik koruculuğuna başvuran 605 kişiden 73 kişi güvenlik korucusu olmaya hak kazanmıştı. Güvenlik korucusu olmaya hak kazanan 73 kişi Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevlerine başlamadan önce eğitime alındı. Eğitimlerini tamamlayacak olan güvenlik korucularının, yemin töreninden sonra göreve başlamaları bekleniyor.

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