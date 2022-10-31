Güvenlik önlemi almadan biçerdöverin içine mısırları atan çiftçi yürekleri ağza getirdi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde güvenlik önlemi almadan havaya kaldırılmış römorkun üstüne çıkarak çalışan biçerdöverin içine mısırları atan çiftçi, yürekleri ağza getirdi.

Mazıdağı ilçesinde ismi öğrenilmeyen bir çiftçi, tarladan topladıkları mısırları biçerdövere atmak için traktöre bağladığı römorku havaya kaldırdı. Römorkta bulunan mısırlar biçerdöverin içine düşmeyince mısır sahibi eline kürek alarak havaya kaldırdığı römorkun üzerine çıktı. Hiçbir güvenlik önlemi almadan römorkun üstünde kürekle çalışan biçerdöverin içine mısır atan çiftçinin görüntüleri pes dedirtti. Canını hiçe Sayan çiftçi, yarım saat boyunca tehlikeli şekilde çalıştığı öğrenildi.