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Güvenlik önlemi almadan iskeleye çıkan işçiler korkuttu

Mardin’de 5 katlı binanın dış cephesinde boya ve tadilat yapan ustaların güvenlik tedbiri almadan canlarını hiçe sayarak çalışmaları yürekleri ağza getirdi.

Mardin'de 5 katlı binanın dış cephesinde boya ve tadilat yapan ustaların güvenlik tedbiri almadan canlarını hiçe sayarak çalışmaları yürekleri ağza getirdi.


Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan 5 katlı binanın dış cephesinde boya ve tadilat yapmak için güvenlik tedbiri almadan iskeleye çıkan işçilerin görüntüsü vatandaşları hayrete düşürdü. Çalışmalar sırasında işçilerin üzerinde baret ve güvenlik kemerinin bulunmadığı görüldü. Binaya kurulan iskelede tadilat yapan işçiler, hiçbir iş güvenliği tedbiri almadan çalışmaya devam etti. Ölümle burun burana çalışan işçiler görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. İşçiler rahat tavırları ile dikkat çekti.

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