Hamile kadının imdadına UMKE yetişti

Mardin’in Ömerli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadının yardımına UMKE yetişti.
Mardin'in Ömerli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadının yardımına UMKE yetişti.
Edinilen bilgilere göre, Ömerli ilçesi Sulakdere Mahallesi'nin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Mahallede rahatsızlanan hamile kadının yakınları, 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Yolun kapalı olması nedeniyle mahalleye ulaşamayan ekipler, UMKE'den yardım istedi. UMKE'nin çalışması sonucu hastaya ulaşıldı. 112 acil sağlık ekiplerine teslim edilen kadın, ambulansla Mardin Devlet Hastanesine nakledildi.
Hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.