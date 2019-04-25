Hareket halindeyken alev alan otomobil küle döndü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hareket halindeki otomobil alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürülürken araç kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin İpekyolu üzeri ilçe girişinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve plakası belirlenemeyen otomobil seyir halindeyken alev aldı. Otomobildeki alevleri fark eden sürücü aracı yol kenarındaki boş bir araziye çekerek Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Nusaybin itfaiyesine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın nedeni ile araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.